 
مباشر

قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء

أخبار العالم العربي

قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت: الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء
Reuters
مرفأ بيروت بعد تعرضه للانفجار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rna5

أكد طارق البيطار، قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.

ونقلت قناة "الجديد" عن البيطار قوله خلال لقائه أهالي ضحايا فوج الإطفاء في قصر العدل: "لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم استبعادي بالسبل القانونية المتاحة".

إقرأ المزيد
قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يعلق جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق
قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يعلق جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق

وأشار إلى أنه "يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي"، مضيفا أن "مسألة الاستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها".

وتابع: "بعض المدعى عليهم قرروا اتهامي بمعالجة جانب واحد من الملف، لكن هذا الأمر غير صحيح كما أنه لا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري".

وأردف قوله: "الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني بالعودة إلى الوراء".

المصدر: "الجديد" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا