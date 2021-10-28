قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يعلق جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق

علق قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم الخميس، جلسة الاستماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعد رفع الأخير دعوى "مخاصمة" على الدولة اللبنانية.

وقال مصدر قضائي لوكالة "رويترز" إن القاضي البيطار قرر تعليق جلسة الاستماع بعد أن رفع دياب يوم أمس الأربعاء دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية.

وقالت معلومات لموقع "لبنان 24"، إن " هذا الأمر طبيعي للغاية بانتظار قرار محكمة التمييز في هذا الاطار".

وتم توجيه اتهامات لدياب بسبب انفجار المرفأ، ولم يحضر رئيس الحكومة السابق جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، كما امتنع تقريبا كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

المصدر: "رويترز" + "لبنان 24"