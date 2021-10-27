 
مباشر

حسان دياب يقاضي الدولة اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق انفجار بيروت

أخبار العالم العربي

حسان دياب يقاضي الدولة اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق انفجار بيروت
Reuters DALATI NOHRA
رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlob

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، رفع دعوى "مخاصمة" على الدولة اللبنانية، اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
لبنان.. مجلس القضاء الأعلى يستمع لقاضي تحقيق المرفأ
لبنان.. مجلس القضاء الأعلى يستمع لقاضي تحقيق المرفأ

وجاء ذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق دياب لاستجوابه.

ونقلت "رويترز" عن المحامي نزار صاغية، من جماعة المفكرة القانونية، قوله إنه "يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى".

وأضاف: "بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية".

وتم توجيه اتهامات لدياب بسبب انفجار المرفأ، ولم يحضر رئيس الحكومة السابق جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، كما امتنع تقريبا كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا