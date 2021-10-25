 
مباشر

لبنان.. مجلس القضاء الأعلى يستمع لقاضي تحقيق المرفأ

أخبار العالم العربي

لبنان.. مجلس القضاء الأعلى يستمع لقاضي تحقيق المرفأ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl4d

أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان أنه تداول مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بما هو مثار بشأن انفجار المرفأ وشدد على إنجاز التحقيق سريعا.

وقال: "بناء على دعوة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2021، وسندا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن"، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت".

وأشار البيان إلى أنه "تم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلا إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا