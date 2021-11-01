السودان.. مجلس البجا يرفع الحصار عن ميناء بورتسودان لمدة شهر

أعلن مصدر مسؤول في مجلس "نظارات البجا" بشرق السودان، اليوم الاثنين، رفع الحصار عن ميناء بورتسودان لشهر واحد بداية من اليوم.

وبحسب ذات المصدر سيتم كذلك فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم.

ويشهد شرق السودان منذ 17 سبتمبر الماضي، توترا، أغلق على إثره المحتجون على ما يعتبروه تهميشا للمنطقة من قبل السلطة السياسية في الخرطوم، حركة التجارة ومنعوا سفن حاويات وشاحنات محملة بالبضائع والمواد الغذائية من الدخول للميناء.

كما أغلق المحتجون الطرق التي تربط ميناء البلاد الرئيسي "بورتسودان" بالعاصمة الخرطوم وسائر المناطق الحيوية في البلاد.

وكان مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، قد طالبوا رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، في وقت سابق بحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط كشرط لأنهاء أزمة شرق السودان.

المصدر: RT