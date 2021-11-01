الصين تقدم لمصر 2 مليون جرعة من لقاح كورونا كهدية
استقبلت وزارة الصحة والسكان المصرية 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" بمطار القاهرة مقدم من الحكومة الصينية، فى إطار التعاون المشترك بين مصر والصين لمواجهة الجائحة.
وصل #اللقاح_الصيني مرة أخرى! في ضوء تنفيذ إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ الهام بشأن استخدام اللقاح الصيني كمنتج عام عالمي، وصلت دفعة جديدة من اللقاح الصيني تحتوي على 2 مليون جرعة إلى القاهرة، وهي مقدمة من #الحكومة_الصينية ل #الحكومة_المصرية في الأول من نوفمبر.#لقاح#الصين#مصرpic.twitter.com/SeWZzg4FRr— Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) November 1, 2021
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إدخال الشحنة الجديدة لمعامل هيئة الدواء للتحليل ثم تخرج ليتم توزيعها على مراكز اللقاحات، وأضافت أن اللقاح آمن وفعال .
من جانبه قال السفير الصيني في مصر: "وصل اللقاح الصيني مرة أخرى! في ضوء تنفيذ إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ الهام بشأن استخدام اللقاح الصيني كمنتج عام عالمي، وصلت دفعة جديدة من اللقاح الصيني تحتوي على 2 مليون جرعة إلى القاهرة، وهي مقدمة من الحكومة الصينية للحكومة المصرية في الأول من نوفمبر".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.