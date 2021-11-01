 
مباشر

الصين تقدم لمصر 2 مليون جرعة من لقاح كورونا كهدية

أخبار العالم العربي

الصين تقدم لمصر 2 مليون جرعة من لقاح كورونا كهدية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmxd

استقبلت وزارة الصحة والسكان المصرية 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" بمطار القاهرة مقدم من الحكومة الصينية، فى إطار التعاون المشترك بين مصر والصين لمواجهة الجائحة.

إقرأ المزيد
مصر تحصل على 3.6 مليون جرعة من لقاح
مصر تحصل على 3.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر" مقدمة من أمريكا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إدخال الشحنة الجديدة لمعامل هيئة الدواء للتحليل ثم تخرج ليتم توزيعها على مراكز اللقاحات، وأضافت أن اللقاح آمن وفعال .

من جانبه قال السفير الصيني في مصر: "وصل اللقاح الصيني مرة أخرى! في ضوء تنفيذ إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ الهام بشأن استخدام اللقاح الصيني كمنتج عام عالمي، وصلت دفعة جديدة من اللقاح الصيني تحتوي على 2 مليون جرعة إلى القاهرة، وهي مقدمة من الحكومة الصينية للحكومة المصرية في الأول من نوفمبر".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا