الصين تقدم لمصر 2 مليون جرعة من لقاح كورونا كهدية

استقبلت وزارة الصحة والسكان المصرية 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" بمطار القاهرة مقدم من الحكومة الصينية، فى إطار التعاون المشترك بين مصر والصين لمواجهة الجائحة.

وصل #اللقاح_الصيني مرة أخرى! في ضوء تنفيذ إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ الهام بشأن استخدام اللقاح الصيني كمنتج عام عالمي، وصلت دفعة جديدة من اللقاح الصيني تحتوي على 2 مليون جرعة إلى القاهرة، وهي مقدمة من #الحكومة_الصينية ل #الحكومة_المصرية في الأول من نوفمبر.#لقاح#الصين#مصرpic.twitter.com/SeWZzg4FRr — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) November 1, 2021

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وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إدخال الشحنة الجديدة لمعامل هيئة الدواء للتحليل ثم تخرج ليتم توزيعها على مراكز اللقاحات، وأضافت أن اللقاح آمن وفعال .

من جانبه قال السفير الصيني في مصر: "وصل اللقاح الصيني مرة أخرى! في ضوء تنفيذ إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ الهام بشأن استخدام اللقاح الصيني كمنتج عام عالمي، وصلت دفعة جديدة من اللقاح الصيني تحتوي على 2 مليون جرعة إلى القاهرة، وهي مقدمة من الحكومة الصينية للحكومة المصرية في الأول من نوفمبر".

المصدر: RT