مصر تحصل على 3.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر" مقدمة من أمريكا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، السبت، وصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضادر لفيروس كورونا إلى العاصمة المصرية، مقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر.

وقالت السفارة الأمريكية إن مجموع اللقاحات التي وصلت إلى مصر من الولايات المتحدة ارتفع إلى 8.25 مليون جرعة تم تسليمها منذ الشهر الماضي، مؤكدة أن "شعب وحكومة الولايات المتحدة يعملون مع مصر جنبًا إلى جنب لمحاربة الوباء".

🇺🇸🤝🇪🇬 نرحب بوصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة ، ليصل المجموع إلى 8.25 مليون جرعة تم تسليمها الشهر الماضي! يعمل شعب وحكومة الولايات المتحدة ومصر جنبًا إلى جنب لمحاربة الوباء. pic.twitter.com/xU4IJd1SJF — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) October 30, 2021

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أنها استقبلت خلال شهر أكتوبر الجاري دفعتين من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة سواء بشكل ثنائي أو ضمن منحة منظمة "كوفاكس".

المصدر: "الأهرام"