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مصر تحصل على 3.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر" مقدمة من أمريكا

أخبار العالم العربي

مصر تحصل على 3.6 مليون جرعة من لقاح
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، السبت، وصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضادر لفيروس كورونا إلى العاصمة المصرية، مقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر.

وقالت السفارة الأمريكية إن مجموع اللقاحات التي وصلت إلى مصر من الولايات المتحدة ارتفع إلى 8.25 مليون جرعة تم تسليمها منذ الشهر الماضي، مؤكدة أن "شعب وحكومة الولايات المتحدة يعملون  مع مصر جنبًا إلى جنب لمحاربة الوباء".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أنها استقبلت خلال شهر أكتوبر الجاري دفعتين من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة سواء بشكل ثنائي أو ضمن منحة منظمة "كوفاكس".

المصدر: "الأهرام"

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