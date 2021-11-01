بأمر ملكي.. تنفيذ حكم إعدام بحق مواطن سعودي بمدينة الدمام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية تعزيزا، بعد تأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا .

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وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين: "أقدم مكي بن كاظم آل عبيد، سعودي الجنسية، بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عددا من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاغون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم".

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعل محرم شرعا ونظاما ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأشار البيان إلى أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني، اليوم الاثنين، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية".

المصدر: "واس"