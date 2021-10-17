السعودية.. تنفيذ حكم إعدام في جازان

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، في جازان حكم القتل قصاصا من جان سعودي الجنسية كان قد أقدم على قتل آخر، وذلك بضربه على رأسه، مما أدى لوفاته.

وقالت الداخلية في بيان لها: "أقدم عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي، سعودي الجنسية على قتل عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر، سعودي الجنسية، وذلك بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته".

وأضاف: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي، سعودي الجنسية، اليوم الأحد، بإصلاحية السجون بمنطقة جازان".

المصدر: سبق