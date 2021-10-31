أبو الغيط يبحث مع كوبيتش إخراج القوات الأجنبية من ليبيا والانتخابات

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، تطورات الأوضاع في ليبيا على ضوء المستجدات الأخيرة.

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واستقبل أبو الغيط، اليوم الأحد، يان كوبيتش، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيش، حول "تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وكذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا، التي ينظر فيها مجلس النواب الليبي حاليا في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح إجراؤها في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين 2".

وأشار المصدر إلى أنه "جرى التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد".

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال مرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى إتمام كافة متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT