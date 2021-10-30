كوبيتش بالقاهرة لبحث خروج المرتزقة من ليبيا
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شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بالقاهرة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش على أهمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
بدوره، دعا كوبيش عقب اجتماع للجنة العسكرية الليبية بصيغة 5+5 بالقاهرة، إلى التوافق على آلية لخروج القوات الأجنبية من ليبيا.
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