محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع محمد بن راشد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، السبت، اتصالا هاتفيا مع حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحثا خلالها طيفا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح بلديهما المتبادلة.
وناقش الطرفان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، في إطار من التفاهم التام حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
#محمد_بن_راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من #ولي_عهد_السعودية#وامhttps://t.co/w11XfhUOxJpic.twitter.com/Dxxw6BfaBB— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 30, 2021
المصدر: "وام"
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