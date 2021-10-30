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محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع محمد بن راشد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع محمد بن راشد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك
Reuters FAISAL AL NASSER
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أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، السبت، اتصالا هاتفيا مع حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحثا خلالها طيفا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح بلديهما المتبادلة.

وناقش الطرفان خلال الاتصال عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، في إطار من التفاهم التام حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

المصدر: "وام"

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