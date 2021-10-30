سلطنة عمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين لبنان ودول خليجية

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن "⁦أسفها⁩ العميق" لتأزم العلاقات بين لبنان وعدد من الدول الخليجية الرافضة لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنها "تدعو الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة.

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، حيث يهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

وكان قرداحي قال في حديث مسجل إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي في اليمن.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + RT