العراق.. مقتل وإصابة أربعة مدنيين بهجوم لـ"داعش" شرقي البلاد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن أربعة مدنيين قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى شرقي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي، أن "الشرطة الاتحادية والحشد العشائري أجروا عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج في محافظة ديالى، بحثا عن عناصر من عصابات داعش الإرهابية قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون (فحامة) قرب قرية الحوائج في جبل مكحول".
وأضافت، أن "الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وجرح اثنين آخرين".
المصدر: RT
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