مدير المركز الافروآسيوي: خريطة خروج القوات الأجنبية من ليبيا جاهزة وتركيا تعرقل ذلك

قال مدير المركز الافروآسيوي للدراسات السياسية بالقاهرة، محمد فتحي الشريف، إن "خريطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا جاهزة، وتركيا تعرقل ذلك".

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وأضاف الشريف في حديث لـRT أن: "اجتماعات لجنة "5+5" التي انطلقت اليوم السبت في القاهرة بحضور المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، تأتي في إطار إيجاد معالجة جادة وسريعة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل حقيقي، وخاصة بعد أن تم وضع الأطر الجيدة للحل، ولكن بقيت معوقات التنفيذ حاضرة حتى بعد مؤتمر برلين (2) ومؤتمر دعم الاستقرار الذي عقد مؤخرا في طرابلس".

وتابع الشريف: "أن اجتماعات القاهرة سوف تسفر عن خطة محكمة معلنة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وسيتم عرضها على الرأي العام عقب التوافق مع دول الجوار والدول المتداخلة، وسوف تتضمن أعدادهم وأماكن تواجدهم وتوقيت الخروج".

وأوضح مدير المركز الافروآسيوي للدراسات، أن "خروج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل جدي سوف يساهم في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وهو الأمر الذي ظهر في تبني المجتمع الدولي لهذا الموعد والضغط في تنفيذ الإجراء في ذلك التاريخ منذ إعلان نائبة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، سيتفاني ويليامز، في تونس عن موعد إجراء الانتخابات قبل تعيين السلطة الجديدة".

وأعلن الشريف أن "خريطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية جاهزة منذ عقد اللجنة لاجتماع جنيف الأخير، ولكن عدم الإعلان عنها نظرا لتعنت تركيا وإصرارها على بقاء قواتها في مساندة الميلشيات، وهو الأمر الذي يعرقل كل المساعي".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT