سوريا.. جماعات مسلحة تطلق قذيفة صاروخية على بلدة في ريف حماة
Reuters
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اعتدت جماعات مسلحة بقذيفة صاروخية على بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي في سوريا، اليوم السبت.
وكشف مصدر في قيادة شرطة حماة لوكالة "سانا" أن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب أطلقت قذيفة صاروخية سقطت وسط بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار في أحد المنازل والممتلكات العامة والخاصة".
وحسب "سانا" تواصل الجماعات المسلحة المنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.
المصدر: "سانا"
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