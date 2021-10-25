سوريا.. تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة قيادي سابق في "الجيش الحر" بدرعا
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl65
أعلنت مصادر محلية في درعا جنوبي سوريا أنه تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة أحد قادة المجموعات المحلية الذين خضعوا للتسوية في ريف درعا، وذلك بعد اكتشافها وتعذّر تفكيكها.
وذكرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية من المحافظة أنه تم اكتشاف العبوة قبل انفجارها، مزروعة في سيارة توفيق الراضي وهو قيادي سابق في "الجيش الحر"، وكانت السيارة مركونة أمام منزله في بلدة نصيب بالريف الشرقي لدرعا.
وأوضحت تلك الوسائل أنه وبسبب عدم التمكن من تفكيك العبوة، تم تفجيرها، دون أن يسفر ذلك عن إصابات بشرية.
المصدر: وسائل إعلام سورية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.