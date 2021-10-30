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البرهان يعفي سفيري السودان في تركيا والإمارات وغيرهما

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البرهان يعفي سفيري السودان في تركيا والإمارات وغيرهما
Reuters SARAH MEYSSONNIER
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أعفى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، عددا من السفراء السودانيين في الخارج وفي وزارة الخارجية السودانية من مناصبهم.

وأفاد تلفزيون السودان بأن السفراء الذين تم إعفاؤهم هم السفير في تركيا عادل إبراهيم، وفي الإمارات محمد الأمين، وفي جنوب إفريقيا أسامة صلاح الدين.

وأعفى البرهان كذلك السفير إبراهيم بشري في رئاسة وزارة الخارجية والسفير حيدر البدوي مدير إدارة البحوث فى وزارة الخارجية، والسفير حمد حسين يوسف مندوب السودان في الأمم المتحدة والوزير المفوض خضر أحمد إبراهيم في سفارة السودان بالإمارات.

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وكان البرهان قد أصدر قرارا مماثلا قبل يومين، أعفى بموجبه سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وسويسرا وقطر وفرنسا.

ويأتي ذلك بعد أن عبر عدد من سفراء السودان في الخارج عن رفضهم لسيطرة العسكريين على السلطة في الخرطوم.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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