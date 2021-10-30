برلماني إيراني: لا يوجد عداء بين إيران ومصر ونحن مستعدون لتحسين العلاقات

صرح العضو في البرلمان الإيراني شهريار حيدري بأن إيران ومصر مستعدتان لتحسين العلاقات بينهما، ولا يوجد هناك عداء بين البلدين.

وقال البرلماني، الذي يعتبر عضوا في لجنة الأمن القومي بالبرلمان، في حديث لموقع "انتخاب" الإخباري الإيراني: "في الواقع ليست بيننا ومصر علاقات عدائية"، مشيرا إلى أن فترات الهدوء والتوترات أمر عادي بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف أن إيران ومصر لم ترغبا في التباعد عن بعضهما البعض، والآن الحكومتان مستعدتان لتحسين العلاقات.

وأضاف: "لدينا الكثير من الأمور المشتركة في المنطقة، وهذا قد يؤدي إلى تحسين العلاقات وتفادي التوترات"، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت دائما تؤكد أنها مستعدة لإقامة علاقات تجارية وثقافية وسياسية مع البلدان التي ترغب في ذلك.

وأكد البرلماني على ضرورة تسوية الخلافات بين البلدين، معبرا عن أمله بأن العمل في هذا المجال سيأتي بنتائجه قريبا.

وبشأن تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، في طهران، قال حيدري إن هذه المسألة لم تناقش حتى الآن، ولكن قد يتم مناقشتها بعد بناء علاقات جديدة بين البلدين.

المصدر: "انتخاب"