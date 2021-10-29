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البيت الأبيض: بايدن يبلغ الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض: بايدن يبلغ الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان
AP Evan Vucci
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أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بقراره تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان والتي تم إعلانها في عام 1997.

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