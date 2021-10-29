البيت الأبيض: بايدن يبلغ الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان
AP Evan Vucci
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أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بقراره تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان والتي تم إعلانها في عام 1997.
أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بقراره تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان والتي تم إعلانها في عام 1997.
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