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مسؤول أمريكي لـ"رويترز": لن يتم تخفيف دين السودان طالما يحاول العسكريون إدارة البلاد بوحدهم

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي لـ
AP Hussein Malla
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أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن تخفيف أعباء دين دولة السودان لن يتم طالما يسيطر العسكريون على الحكم في هذا البلد.

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يتبع..

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