مسؤول أمريكي لـ"رويترز": لن يتم تخفيف دين السودان طالما يحاول العسكريون إدارة البلاد بوحدهم

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن تخفيف أعباء دين دولة السودان لن يتم طالما يسيطر العسكريون على الحكم في هذا البلد.

- مسؤول أمريكي: واشنطن تطالب البرهان باتخاذ خطوات لاستعادة الحكومة المدنية في السودان

- مسؤول أمريكي: إثيوبيا قد تحاول الاستفادة من انقلاب السودان فيما يخص الخلافات الحدودية

- مسؤول أمريكي: حمدوك ليس حرا في استئناف انشطته ويخضع للمراقبة

- مسؤول أمريكي: واشنطن تتفهم التشكك في أوساط المدنيين السودانيين فيما يتعلق بالعمل مع البرهان

يتبع..