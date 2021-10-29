مسؤول أمريكي لـ"رويترز": لن يتم تخفيف دين السودان طالما يحاول العسكريون إدارة البلاد بوحدهم
AP Hussein Malla
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmb7
أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن تخفيف أعباء دين دولة السودان لن يتم طالما يسيطر العسكريون على الحكم في هذا البلد.
- مسؤول أمريكي: واشنطن تطالب البرهان باتخاذ خطوات لاستعادة الحكومة المدنية في السودان
- مسؤول أمريكي: إثيوبيا قد تحاول الاستفادة من انقلاب السودان فيما يخص الخلافات الحدودية
- مسؤول أمريكي: حمدوك ليس حرا في استئناف انشطته ويخضع للمراقبة
- مسؤول أمريكي: واشنطن تتفهم التشكك في أوساط المدنيين السودانيين فيما يتعلق بالعمل مع البرهان
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.