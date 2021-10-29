في انتظار "مليونية" السبت.. غوتيريش يوجه نداء إلى الجيش السوداني

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجيش السوداني على ضبط النفس خلال المظاهرات التي من المتوقع أن تنظم غدا في البلاد احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم.

وتطرق غوتيريش، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين (G20) في العاصمة الإيطالية روما، إلى مستجدات الوضع في السودان، قائلا: "أدعو العسكريين الى التحلي بضبط النفس وعدم التسبب في سقوط مزيد من الضحايا".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح للمواطنين في السودان بالتظاهر سلميا.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه أنصار الحكم المدني في السودان لتنظيم مظاهرات "مليونية" غدا السبت احتجاجا على حل العسكريين الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك ومجلس السيادة الانتقالي.

ووفقا لبيانات لجنة أطباء السودان المركزية، قتل ثمانية متظاهرين على الأقل، وأصيب أكثر من 170 آخرين جراء مواجهات اندلعت مع قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي.

المصدر: "فرانس برس"