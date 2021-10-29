بعد شائعة وفاته.. مرتضى منصور يتحدث عن "الكلاب المسعورة"

علق رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته.

وقال مرتضى في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إن: الحرب القذرة ما زالت مستمرة من الكلاب المسعورة ضدي. بطمن كل محبيني الحمد لله أنا بخير".



وتابع: "أطلب من أجهزة الدولة اليقظة أن تتوصل للكلاب الذين يطلقون الإشاعات الكاذبة لبث الذعر بين الناس".

واختتم حديثه: "أنا اتناول عشائي الآن وبعد دقائق سأطمنكم بالصوت والصورة وأرد على هؤلاء الذين ازعجوا أفراد عائلتي في قريتي وتسببوا في قلق كل محبينا".

وفي وقت سابق، نشرت صفحة وزير الإعلام المصري السابق، أسامه هيكل، في الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، خبر وفاه مرتضي منصور.

وعلى الفور تبين أن الصفحة تم اختراقها، بعد أن قامت أمل فوزي، زوجة الوزير المصري السابق بكتابة تعليق على المنشور، يفيد بأن الصفحة تم اختراقها ولا صحة لخبر وفاة مرتضى منصور.

المصدر: RT