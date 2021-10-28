مباحثات سورية عمانية للتعاون في مجالي المتاحف والثقافة

وقعت سوريا وسلطنة عمان اتفاقية ملحقة باتفاقية سابقة بهدف الاستمرار في عملية حفظ وصون مقتنيات سورية متضررة خلال سنوات الحرب.

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وبحثت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح مع وفد عماني في دمشق ترأسه الأمين العام للمتحف الوطني في عمان جمال بن حسن الموسوي التعاون الثقافي والمتحفي بين السلطنة وسوريا وترميم مقتنيات أثرية.

وذكرت وكالة "سانا" أن اللقاء تناول افتتاح معرض للآثار العمانية الاثنين المقبل في المتحف الوطني بدمشق إضافة إلى آفاق التعاون وتعزيزها بين البلدين وآفاق التدريب والتأهيل المهني التخصصي والاستفادة من التجربة العمانية في العمل المتحفي بكل مجالاته.

ووصفت مشوح التعاون الثقافي مع الجانب العماني بالبنّاء، وقالت إنه "قدم خلال السنوات الماضية دعما للمؤسسات الثقافية والمتحفية السورية سواء في الشق الآثاري أو الترميمي".

الموسوي قال إن دمشق هي المحطة الثالثة التي استضافت معرض وفعاليات "يوم عمان" الذي يقدم إضاءات على أهم الحضارات التي تعاقبت على بلاده.

وأضاف أن تلك الفعالية "مساهمة معنوية في دعم سوريا وفتح آفاق التعاون وتعزيزها في ظل الظروف الحالية".

المصدر: "سانا"