العراق.. مقتل 11 شخصا في هجوم انتقامي ردا على اعتداء تبناه "داعش" شرق البلاد

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل أحد عشر شخصا في قرية ذات غالبية سنية بشرق العراق، ردا على اعتداء تبناه تنظيم "داعش" على قرية مجاورة ذات غالبية شيعية وأوقع 15 قتيلا.

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وأسفر هجوم تبناه تنظيم "داعش" وقع ليل الثلاثاء في قرية الرشاد بمحافظة ديالى، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة نهائية، كما أفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" اليوم الخميس، مؤكدة وقوع عمليات "انتقامية" ردا على ذلك الهجوم.

وتبنى "داعش" في بيان الأربعاء الهجوم الذي استهدف قرية الرشاد التي ينتمي غالبية سكانها من الشيعة إلى عشيرة بني تميم. وكان معظم الضحايا من المدنيين، وينتسب العديد من أبناء القرية إلى القوى الأمنية.

وقتل 11 شخصا، وفق مصدر أمني عراقي، في هجوم آخر استهدف فجر الأربعاء قرية نهر الإمام ذات الغالبية السنية، شنه مسلحون يعتقد أنهم من قرية الرشاد المجاورة بعد اتهامهم سكان نهر الإمام بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قريتهم، وفق المصدر.

المصدر: أ ف ب