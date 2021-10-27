"داعش" يتبنى هجوم ديالى شرقي العراق

أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق "تليغرام" تبنيه هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 6 آخرين.

وقالت قيادة العملية المشتركة في بيان صحفي يوم أمس: "مرة أخرى يحاول مجرمو تنظيم داعش الإرهابي الرجوع إلى أساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الأبرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم أين ما حلو".

وأضافت: "لقد أقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء 11 شهيدا بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".

المصدر: "رويترز" + RT