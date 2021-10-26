مشاهد أولية لإخلاء قتلى وجرحى هجوم "داعش" شرقي العراق (فيديو)

حصلت RT على مشاهد لإخلاء القتلى والجرحى الذين سقطوا بهجوم تنظيم "داعش" على قرية بني تميم في محافظة ديالى شرقي العراق.

وتظهر المشاهد المدنيين وهم ينقلون القتلى والجرحى بسياراتهم الخاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحمل سلاح من قبل بعض العوائل.

وأسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين.

شهداء الهجوم الارهابي من قبل عصابات داعش الاجرامية على قرية الرشاد في ديالى#شيعة_بني_تميم_تذبحpic.twitter.com/vWzj5bW1zN — {محبي عصائب اهل الحق} (@B____C2) October 26, 2021

وذكرت قيادة العملية المشتركة في بيان صحفي: "مرة أخرى يحاول مجرمو تنظيم داعش الإرهابي الرجوع إلى أساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الأبرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم أين ما حلو".

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وأضافت: "لقد أقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء 11 شهيدا بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".

وأشارت إلى أن "العراق قيادة وشعبا وقوات أمنية وعسكرية عقدوا العزم وتوكلوا على الله بألا يبقوا لهؤلاء الشراذم من باقية وسيتم تعقبهم سواء في العراق وخارجه حتى يتم الله نصره المؤزر ومعركتنا معهم مستمرة".

وتابعت: "سيبقى العراق عصيا على الإرهاب وحواضنه ولن تضعف الهمم أو تتأثر المعنويات بل سيزيدنا هذا الفعل الجبان إصرارا على تعقب المجرمون وإنزال أشد العقوبات بهم قصاصاً لدماء شهدائنا الأبرار".

المصدر: RT