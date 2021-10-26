مراسلنا: مقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين بهجوم لـ"داعش" شرقي العراق

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الثلاثاء بمقتل 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا أن تنظيم "داعش" شن هجوما على قرية بني تميم في محافظة ديالى شرقي العراق، وأسقط 17 مدنيا بين قتيل، في حصيلة أولية.