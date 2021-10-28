مصر تسجل 907 إصابات و53 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء تسجيل 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة، انخفاضا من 871 إصابة، و42 وفاة الثلاثاء.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 327286 حالة، منها 276358 حالة تم شفاؤها، و18428 وفاة.

المصدر: "رويترز"