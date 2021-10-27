مصر تسجل 42 وفاة و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 42 وفاة و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18375، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 326379.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 48 وفاة و889 إصابة بالفيروس.
المصدر: "رويترز"
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