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مصر.. وزارة الصحة تنفي انتقال العدوى للمواطنين أثناء تبرعهم بالدم

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مصر.. وزارة الصحة تنفي انتقال العدوى للمواطنين أثناء تبرعهم بالدم
Globallookpress
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ردت وزارة الصحة المصرية على ما يتردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة المواطنين المتبرعين بالدم في مراكز ومستشفيات الحكومة بالعدوى.

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وطمأنت وزارة الصحة في بيان لها، المواطنين الراغبين في التبرع بالدم أنه لا يوجد أي تخوف أو قلق حيال التبرع بالدم، "بل إن تبرعك بالدم يجعل العالم ينبض بالحياة".

وأكدت الوزارة أن "احتمال انتقال العدوى أثناء التبرع بالدم غير دقيق".

ودعت الوزارة كل المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم في الاستمرار بدعم النظام الصحي المصري، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه على المتعافين من فيروس كورونا، التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، لأن ذلك يقلل من فرص انتقال الفيروس وانتشاره.

المصدر: الوطن

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