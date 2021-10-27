كيف يبرر المتضامنون مع قرداحي تصريحاته حول حرب اليمن؟
أثار تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن ردود أفعال متباينة، إلا أن حملة تضامنية مع الأخير تصدرت موقع "تويتر" بهاشتاغ #مع_قرداحي_ضد_الترهيب.
واعتبرت إحدى المغردات أن "الوزير والاعلامي جورج قرداحي غير محسوب على الشيعه أو حزب الله بالتحديد ومع ذلك قال كلمة حق في وجه سلطان جائر".
#مع_قرداحي_ضد_الترهيب— مريم العاملي (@ZRsG7CGFOfdqZ9z) October 27, 2021
الوزير والاعلامي جورج قرداحي غير محسوب على الشيعه او حزب الله بالتحديد ومع ذلك قال كلمة حق في وجه سلطان جائر pic.twitter.com/na8Cuvf1aF
وأشار الكاتب السياسي عبدالله قمح، إلى أن "وليد البخاري، السفير السعودي في بيروت، قام بابتزاز الزملاء اللبنانيين العاملين في القنوات السعودية بلقمة عيشهم لاجبارهم على التملص من مواقف وزير الاعلام ومهاجمته والتبرؤ منه"، وسأل: "هذا اسلوب سفير أو رئيس عصابة؟ نعم لطرد هذا الوضيع أو بالحد الادنى الادعاء عليه لوضعه عند حده".
وليد البخاري وهو بالمناسبة السفير السعودي في بيروت، قام بإبتزاز الزملاء اللبنانيين العاملين في القنوات السعودية بلقمة عيشهم لاجبارهم على التملص من مواقف وزير الاعلام ومهاجمته والتبرؤ منه. هذا اسلوب سفير أو رئيس عصابة؟ نعم لطرد هذا الوضيع أو بالحد الادنى الادعاء عليه لوضعه عند حده pic.twitter.com/RfAlqzxxXu— عَبْداللَّه قمْح (@alhadathnews) October 27, 2021
أما الصحافي في قناة "المنار" سهيل دياب، فقال: "كُن حرا تكن ملكا لا مليكا مرتهن لا عبدا ولا صنما ولا تعتذر…. فهم المعتدون والمحرضون والمخربون والناقمون على مقاومتنا وحريتنا وسيادتنا وكرامتنا…".
كُن حراً تكن ملكاً لا مليكاً مرتهن— souheil diab سهيل دياب (@souheildiab) October 27, 2021
لا عبداً ولا صنماً ولا تعتذر….
فهم المعتدون والمحرضون والمخربون والناقمون على مقاومتنا وحريتنا وسيادتنا وكرامتنا….
#مع_قرداحي_ضد_الترهيبpic.twitter.com/wqia61Y2ML
هذا وانتشرت تغريدات تضامنية عدة مع قرداحي الذي قال إن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".
مع الصوت الحرّ في زمن قلّت فيه الاصوات المتحررة من الاستبداد والقمع والترهيب الفكري #مع_قرداحي_ضد_الترهيبpic.twitter.com/JQT7A6LNyD— رضا السيد (@monadel25) October 27, 2021
وفي حين أنه عاد وبرر هذه التصريحات بعد الجدل الواسع الذي أثاره جراء نشر مقطع فيديو لمقابلة له، وأكد أن اللقاء سجل له قبل أن يصبح وزيرا للإعلام اللبناني، وأوضح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" قائلا إنه "لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء"، معتبرا أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام".
وأكمل: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسعودية والإمارات".
كنت في الاعلام صوتا محبوبا ومتميزا والآن أصبخت وزيرا سيدا— حسين فحص (@j6HvSVjYI0wA7Ws) October 27, 2021
فليذهب النفاق الى الجحيم #مع_قرداحي_ضد_الترهيب
أنت قلت الحقيقة— khadija.fakih (@khadijafakih6) October 27, 2021
أنت لم تخطئ
من مناّلايعرف الحقيقة؟!
حقيقة العدوان السعودي على اليمن
نحن نرفض التدخل الأجنبي من قبل السفارات..نحن نريد لبنان حرّاًوألاّنكون عبيداًعند أحد ولقد خلقناالله أحراراً #مع_قرداحي_ضد_الترهيب
المصدر: RT
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