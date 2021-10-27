تصريحات مشينة ومتحيزة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات قرداحي

استنكرت الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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واستدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في لبنان وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي في اليمن.

وشددت على أن التصريحات تنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

وجد الوجه الإعلامي المعروف ووزير الإعلام اللبناني الحالي جورج قرداحي نفسه في قلب أزمة دبلوماسية وسياسية بسبب تصريح سابق له بشأن الحوثيين وحرب اليمن أغضب دول الخليج.

ورغم بيان أصدره قرداحي مساء الثلاثاء، قال فيه إنه لا يقصد الإساءة للسعودية والإمارات، وأن حديثه يعود لما قبل تعيينه وزيرا في الحكومة اللبنانية، متهما بعض الجهات بالوقوف وراء حملة ضده، إلا أن ذلك لم يخفف من وطأة التصريحات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاركة جورج قرداحي ضيفا في برنامج "برلمان الشباب" يجيب على أسئلة تطرح عليه.

وقال قرداحي في معرض إجاباته إن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي".

#جورج_قرداحي



cc : MBC founder pic.twitter.com/L0rPULXroI — F A H A D (@free_soul1) October 26, 2021

وأثارت هذه التصريحات غضب السعوديين والإماراتيين، الذين استحضر بعضهم فيديو سابقا لقرداحي وهو يشيد بالسعودية، واتهموه بمجاملة "حزب الله" اللبناني لوجوده في الحكومة.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام