مسؤولة صحة في سوريا: كرنفال دمشق في ذروة كورونا كان صادما (فيديو+صور)

قالت مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة السورية إن كرنفال الاتحاد الوطني لطلبة سوريا الذي أقيم الاثنين الماضي بدمشق كان صادما خاصة بهذه الظروف وخلال ذروة كورونا في البلاد.

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وأضافت مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة السورية الدكتورة رزان طرابيشي، في تصريحات لـ"شام إف إم" أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا لا تزال منخفضة و"الأعداد خجولة" رغم توفر اللقاحات في المراكز كافة، وندعو كل شخص تجاوز عمره الـ 18 عاما إلى الحصول على التطعيم حتى يتم إيقاف هذا الوباء من الانتشار.

وتحولت صور كرنفال الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في دمشق، إلى مادة لـ"انتقاد السلطات التي تساهم في نشر فيروس كورونا" حسبما قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية التحذيرات الرسمية من أن مستوى الانتشار دخل مرحلة متقدمة في البلاد.

#دمشق.. كرنفال اتحاد طلبة #سوريا .. ماذا عن #كورونا يا الفريق الحكومي لمواجهة تفشي الفيروس و سوريا في ذروة الموجة الرابعة كما قلتم ؟! pic.twitter.com/b7HkEs0mwx — جهينة نيوز (@jouhinanewssy) October 25, 2021

وأقام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الاثنين الماضي كرنفالا في العاصمة السورية.

وكان الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، أعلن عن انطلاق الكرنفال السنوي الجامعي، الذي يجمع بين طلاب الكليات الطبية وطلاب كليات الهندسة في جامعة دمشق، بمباراة كرة سلة أقيمت في مدينة الجلاء الرياضية.

وزير الصحة في القيادة الحكيمة: نستعد للانتقال إلى الخطة "c"

جامعة دمشق تقيم كرنفال طلابي واغلاق استراد المزة

شكلو قاصد بالخطة c اصابة جميع افراد الشعب بالكورونا pic.twitter.com/sBMpNnre90 — العميد (@006SG) October 25, 2021

وأظهرت الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، زحمة كبيرة واكتظاظا لا يراعي أصول التباعد الاجتماعي.

وجاء ذلك بالتزامن مع ازدياد حاد في عدد الإصابات في سوريا، ودخول البلاد مرحلة التفشي الرابعة، وتحدثت مواقع إخبارية سورية عن امتلاء المستشفيات وأقسام العزل بالمصابين ومرضى كورونا.

وكان وزير الصحة السوري حسن الغباش، أعلن قبل أيام أنه يتم العمل حاليا وفق الخطة (B) وضمن الطاقة الاستيعابية الكاملة تقريبا في المستشفيات، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والاستعداد للانتقال إلى الخطة (C) لجهة التوسع بعدد الأسرة في المستشفيات إلى الحد الأقصى، والاستفادة من الأسرة في المستشفيات التخصصية في المحافظات كافة.

المصدر: تويتر+ شام إف أم+فيسبوك