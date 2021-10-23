سوريا تسجل 14 وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 14 وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2492، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 41222.

وناقش الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لجائحة كورونا تطورات انتشار الفيروس وجاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الإصابات.

ووافق على خطة وزارة الصحة لجهة التوسع بمراكز التطعيم ضد الفيروس من خلال فتح كافة المراكز الطبية في المحافظات لتقديم خدمة التطعيم، واستخدام الفرق الجوالة لهذه الغاية.

وطلب الفريق من الجهات العامة التقيد بالقرارات والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس، وتأمين كمامات قماشية للعاملين ومستلزمات التعقيم خاصة عند استخدام جهاز البصمة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أنه يتم العمل حاليا وفق الخطة (B) وضمن الطاقة الاستيعابية الكاملة تقريبا في المستشفيات، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والاستعداد للانتقال إلى الخطة (C) لجهة التوسع بعدد الأسرة في المستشفيات إلى الحد الأقصى، والاستفادة من الأسرة في المستشفيات التخصصية في المحافظات كافة.

المصدر: RT