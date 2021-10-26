حميميم: إصابة جنديين سوريين بقصف للمسلحين بمحافظة إدلب
AFP OMAR HAJ KADOUR
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت أن جنديين سوريين أصيبا في محافظة إدلب، جراء قصف للمسلحين على مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدوير.
وقال: "أصيب جنديان سوريان بجروح في محافظة إدلب نتيجة قصف بالهاون شنه مسلحون على مواقع القوات الحكومية في منطقة بلدة الدوير".
وأضاف: "مسلحو جماعة "جبهة النصرة" نفذوا 9 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب".
وتابع: "خلال اليوم الماضي، سجلت 9 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة.. 5 هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة حلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".
المصدر: "نوفوستي"
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