حميميم: إصابة جنديين سوريين بقصف للمسلحين بمحافظة إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت أن جنديين سوريين أصيبا في محافظة إدلب، جراء قصف للمسلحين على مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدوير.

وقال: "أصيب جنديان سوريان بجروح في محافظة إدلب نتيجة قصف بالهاون شنه مسلحون على مواقع القوات الحكومية في منطقة بلدة الدوير".

وأضاف: "مسلحو جماعة "جبهة النصرة" نفذوا 9 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وتابع: "خلال اليوم الماضي، سجلت 9 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة.. 5 هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة حلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".

المصدر: "نوفوستي"