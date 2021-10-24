حميميم: مقتل جندي سوري برصاص قناص في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن جنديا سوريا قتل برصاص قناصة في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "قتل جندي سوري في محافظة إدلب برصاص قناصة ببلدة سفوهون استهدف مواقع القوات الحكومية في محيط بلدة ميلنجا".

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 10 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع يسيطر عليها مسلحو "جبهة النصرة"، حيث نفذ المسلحون 6 هجمات في محافظة إدلب، و3 في محافظة حلب، وهجوما واحدا في محافظة اللاذقية".

المصدر: "إنترفاكس"