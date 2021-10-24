حميميم: مقتل جندي سوري برصاص قناص في إدلب
Reuters
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن جنديا سوريا قتل برصاص قناصة في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.
وقال: "قتل جندي سوري في محافظة إدلب برصاص قناصة ببلدة سفوهون استهدف مواقع القوات الحكومية في محيط بلدة ميلنجا".
وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 10 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع يسيطر عليها مسلحو "جبهة النصرة"، حيث نفذ المسلحون 6 هجمات في محافظة إدلب، و3 في محافظة حلب، وهجوما واحدا في محافظة اللاذقية".
المصدر: "إنترفاكس"
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