حميميم: المسلحون نفذوا 7 هجمات في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن المسلحين شنوا سبع هجمات في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "خلال اليوم الماضي سجلت 7 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب مصدرها مواقع الجماعات المسلحة".

وأضاف: "سجل هجومان في محافظة إدلب، وهجوم في كل من محافظتي حلب وحماة، وثلاثة في اللاذقية".

وأعلن المركز أمس الجمعة أن "المسلحين نفذوا 9 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

المصدر: RT