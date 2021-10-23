حميميم: المسلحون نفذوا 7 هجمات في إدلب
Reuters
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن المسلحين شنوا سبع هجمات في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال: "خلال اليوم الماضي سجلت 7 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب مصدرها مواقع الجماعات المسلحة".
وأضاف: "سجل هجومان في محافظة إدلب، وهجوم في كل من محافظتي حلب وحماة، وثلاثة في اللاذقية".
وأعلن المركز أمس الجمعة أن "المسلحين نفذوا 9 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب".
المصدر: RT
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