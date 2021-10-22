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حميميم: إصابة جندي سوري برصاص قناص في إدلب

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حميميم: إصابة جندي سوري برصاص قناص في إدلب
Reuters
محافظة إدلب السورية - أرشيف
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، إصابة جندي سوري بنيران قناص في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "أصيب جندي سوري في محافظة إدلب بقنص الإرهابيين من منطقة بلدة كنصفرة مواقع القوات الحكومية السورية في بلدة كفر نبل".

وأضاف: "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تسع هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظات إدلب وحلب واللاذقية".

وتابع: "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى نبذ الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".

المصدر: "تاس"

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