حميميم: إصابة جندي سوري برصاص قناص في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، إصابة جندي سوري بنيران قناص في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "أصيب جندي سوري في محافظة إدلب بقنص الإرهابيين من منطقة بلدة كنصفرة مواقع القوات الحكومية السورية في بلدة كفر نبل".

وأضاف: "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تسع هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظات إدلب وحلب واللاذقية".

وتابع: "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى نبذ الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".

المصدر: "تاس"