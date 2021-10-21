الدفاع الروسية: مقتل عسكري سوري بقصف من "النصرة" في محافظة حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل عسكري سوري جراء هجوم استهدف مواقع للقوات الحكومية في محافظة حلب.

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وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 13 عملية استهداف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 5 منها في محافظة إدلب، و5 في محافظة حلب و2 في محافظة اللاذقية و1 في محافظة حماة".

وأضاف كوليت أن عسكريا سوريا قتل جراء قصف بقذائف هاون من قبل "جبهة النصرة" من منطقة بلدة كفر نوران استهدف مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة مزناز بمحافظة حلب.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT