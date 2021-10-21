أردوغان يهدد باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الجيش السوري

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة مستعدة لاستخدام الأسلحة الثقيلة، ردا على الضربات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية على محافظة إدلب.

وصرح أردوغان، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس للصحفيين المرافقين له خلال جولته الإفريقية الحالية، بأنه لا يجوز، حسب رأي تركيا، ترك الأمور في إدلب تأخذ مجراها دون تدخل.

وشدد الرئيس على أن الجيش التركي يواصل "عملياته الخاصة بمكافحة الإرهاب" في المنطقة وفي سوريا خاصة، قائلا: "لا نعتزم التراجع، ونواصل هذه العملية في سوريا. لا أعرف الآن ما هو الموقف الذي سيتخذه النظام، غير أننا نواصل فعل كل ما يلزم، لاسيما فيما يخص التطورات في إدلب، والرد بالأسلحة الثقيلة".

المصدر: "الأناضول" + "تاس"