مقطع فيديو متداول لموقف "تقدير واحترام" بين أمير قطر وولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف "تقدير واحترام" من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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ويظهر مقطع الفيديو لحظات من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لهما، خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث حاول أمير قطر تقديم ولي عهد الكويت للسلام على ولي العهد السعودي، فيما وصف بأنه جاء "تقديرا لفارق السن".

#سمعا_وطاعه_ياسمو_الامير



شوفوا تواضع شيوخ ديرتنا آل الصباح،

الشيخ مشعل الأحمد يقدّم أمير قطر رغم إصرار تميم بن حمد على تقديم الشيخ مشعل:

pic.twitter.com/qEA4Ns9AmU — سياسي بالفطرة🇰🇼 (@Bornpolitical1) October 25, 2021

كما يظهر عناقا حارا بين ولي عهد الكويت والأمير محمد بن سلمان وهو الأمر الذي أثار تفاعلا أيضا بين نشطاء.

سمو #ولي_العهد السعوديه الامير محمد بن سلمان ال سعود يستقبل الامير تميم بن حمد والشيخ مشعل الاحمد الصباح في السعوديه الله يديم المحبه وكل الشكر لشيخ تميم علي تقديمه لشيخ مشعل فعل طيب من شخص طيب 🌸

💚🤎💙#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر. pic.twitter.com/uJWyVTokfO — خالد حمد الدهام الجنيدي (@Khaledaldhaam92) October 25, 2021

المصدر: RT