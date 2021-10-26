 
مباشر

مقطع فيديو متداول لموقف "تقدير واحترام" بين أمير قطر وولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو متداول لموقف
Reuters BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl8s

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف "تقدير واحترام" من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

إقرأ المزيد
العاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدن
العاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدن

ويظهر مقطع الفيديو لحظات من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لهما، خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث حاول أمير قطر تقديم ولي عهد الكويت للسلام على ولي العهد السعودي، فيما وصف بأنه جاء "تقديرا لفارق السن".

كما يظهر عناقا حارا بين ولي عهد الكويت والأمير محمد بن سلمان وهو الأمر الذي أثار تفاعلا أيضا بين نشطاء.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا