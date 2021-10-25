الجيش المصري: عدم تمديد حالة الطوارئ "قرار جلل لإنجازات عظيمة"

اعتبر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، أنه "قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غال".

وقال إنه يبارك للمصريين "جني ثمار" القرار، ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اتصال هاتفي عبر قناة "صدى البلد" وجه غريب التهنئة لخريجى القوات المسلحة وأسرهم.

وحول المناسبة التي تزامنت مع ذكرى حرب أكتوبر، قال غريب إن الاحتفال بالمناسبة "فخر كبير" وأضاف أن "المنتصر هو من فرض السلام واستعاد كامل أرضه المحتلة".

وكان السيسي أعلن عبر "فيسبوك" أنه قرر ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال إن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لذلك القرار، "على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

المصدر: RT