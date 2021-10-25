أمير سعودي عن مقابلة سعد الجبري: "كوميدية بامتياز"

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على حديث المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري في برنامج "60 دقيق" عبر شبكة CBS الأمريكية، وقال إن تصريحاته كانت "كوميدية بامتياز".

وكتب بن مساعد ساخرا في تغريدة عبر "تويتر": "تمخض (الجبري) فولد فأرا. قصص تشبه أفلام الخيال العلمي. مقابلة كوميدية بامتياز"، مضيفا: "ختمها (المقابلة) بتبرير شديد الإقناع لثرائه. بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق. وإن كان لا بد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه".

تمخض ( الجبري) فولد فأرًا ..

قصص تشبه أفلام الخيال العلمي..😂😂

مقابلة كوميدية بامتياز ..

ختمها بتبرير شديد الإقناع 😇😂 لثرائه..

بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق ..

وإن كان لا بد..

آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 25, 2021

وكان الجبري كشف في المقابلة عن "وجود أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز".

وقال إن "بن سلمان قال لرئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت محمد بن نايف، أريد اغتيال الملك عبد الله".

كما أكد وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث بن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتان النسختين.

وعندما سأله المذيع "هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟"، أجاب الجبري قائلا: "هو يخاف من المعلومات التي أملكها".

المصدر: RT + الوطن