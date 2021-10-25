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وزير الري المصري يحذر من احتمال غرق ثلث الدلتا في مصر

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وزير الري المصري يحذر من احتمال غرق ثلث الدلتا في مصر
Reuters
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قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن أكثر من ثلث الدلتا معرض للغرق بسبب التغيرات المناخية.

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وأضاف خلال جلسة فنية لمناقشة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل في ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أن من تأثيرات التغيرات المناخية أيضا، تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وزيادة ملوحتها.

وأكد عبدالعاطي أن صندوق المناخ الأخضر منح مصر لمواجهة هذه الآثار نحو 32 مليار دولار، لافتا إلى أنه ليس مبلغا كبيرا لمواجهة هذه الآثار ولا يمكن وصفه بالقليل.

وأشار إلى أن جزءا من المشروع يعتمد على دراسة لتنمية الساحل الشمالي بالكامل، وحماية المناطق المنخفضة المعرضة للغرق، بسبب التغيرات المناخية.

المصدر: الأهرام

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