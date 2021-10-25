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وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب"

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وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب".

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مشاهد متداولة للحظة اعتقال مسؤولين سودانيين بعد انقلاب الجيش على الحكومة
مشاهد متداولة للحظة اعتقال مسؤولين سودانيين بعد انقلاب الجيش على الحكومة

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قالت وزارة الإعلام: "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول".

وشهدت العاصمة السودانية فجر اليوم الاثنين، تحركات عسكرية، وانقلاب الجيش على الحكومة، واعتقالات لقيادات مدنية ووزراء.

المصدر: RT

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