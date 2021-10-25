مشاهد متداولة للحظة اعتقال مسؤولين سودانيين بعد انقلاب الجيش على الحكومة

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها للحظات اعتقال مسؤولين سودانيين من قبل قوات عسكرية مشتركة، في تحرك من الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك.

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وتظهر الصور التي نشرتها صفحات إخبارية، عناصر مسلحة بزي مدني، دون وضوح في وجوه المسؤولين، فيما قالت بعض الحسابات إنها لحظة اعتقال إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة.

المصدر: RT