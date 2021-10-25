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التحالف العربي يعلن تدمير زورق مجهز لهجوم وشيك مقابل الصليف

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير زورق مجهز لهجوم وشيك مقابل الصليف
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير زورق تابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في جزيرة كمران مقابل الصليف، تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

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وقالت قوات التحالف: "السلوك العدائي للميليشيا يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وكان التحالف قد أفاد أمس الأحد، بأنه قتل أكثر من 260 من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط اليمن خلال اليوم الأخير.

في حين كشفت جماعة "أنصار الله" الحوثية أمس، عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة "ربيع النصر" في محافظتي مأرب وشبوة، مشيرة إلى "مقتل وإصابة وأسر 1840 في صفوف العدوان، بينهم 550 قتيلا و1200 مصابا و90 أسيرا".

المصدر: "الإخبارية" + "المسيرة"

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