التحالف العربي يعلن عن قتله أكثر من 260 مقاتلا حوثيا في مأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه قتل أكثر من 260 من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط اليمن خلال اليوم الأخير.

وأكد التحالف اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 88 عملية لاستهداف آليات وعناصر للحوثيين في مديريتي الجوبة والكسارة في مأرب.

ووفقا لبيانات التحالف، بلغت خسائر "أنصار الله" جراء هذه العمليات 264 شخصا و36 آلية عسكرية.

ويواصل الحوثيون زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مأرب بالكامل، وأعلنوا قبل أسبوع عن تحقيقهم تقدما ميدانيا ملموسا بما يشمل سيطرتهم على مديريتي العبدية وحريب وأجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد في المحافظة.

المصدر: "واس"