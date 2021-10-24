الحوثيون يعلنون عن تفاصيل عملية "ربيع النصر" ويؤكدون أسر أشخاص وتدمير واغتنام آليات عسكرية

كشفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة "ربيع النصر" في محافظتي مأرب وشبوة.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي: "تم تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريتي جبل مراد والجوبة في مأرب"، لافتا إلى أن "إجمالي ما تم تحريره خلال عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع".

وأضاف سريع: "لقد ظلت بعض المناطق التي تحررت مؤخرا في مأرب وكرا للعصابات التكفيرية بدعم تحالف العدوان"، مؤكدا أن "القوات الحوثية "باشرت فور تحرير تلك المناطق في تطبيع الحياة، وتولت وزارة الداخلية (التابعة لصنعاء) والجهات المعنية مسؤولياتها بما فيها السلطة المحلية".

وأكمل المتحدث العسكري: "أدت عملية ربيع النصر إلى مقتل وإصابة وأسر 1840 في صفوف العدوان، بينهم 550 قتيلا و1200مصابا و90 أسيرا"، مشيرا إلى أنه "من بين قتلى العدوان قيادات من "داعش" و"القاعدة"، والتي كانت تتخذ العبدية وكرا لها وتتلقى الدعم من تحالف العدوان".

واستطرد: "تم خلال عملية ربيع النصر إعطاب وإحراق وتدمير قرابة 16 آلية ومدرعة وناقلة جند، وتدمير 180 من الأسلحة، ونجحت قواتنا في تدمير 5 من مخازن الأسلحة خلالها".

وتابع يحيى سريع: "تم اغتنام عشرات المدرعات والآليات التابعة لقوى العدوان خلال عملية ربيع النصر، والخسائر الكبيرة في صفوف المرتزقة تفرض علينا أن نوجه لهم دعوة للتوقف عن القتال في صفوف العدو".

المصدر: "المسيرة"